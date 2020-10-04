Світоліна - Гарсія: онлайн-трансляція 1/8 Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зустрінеться із француженкою Каролін Гарсія (45).

Матч заплановано на неділю, 4 жовтня на Арені Філіппа Шатріє 3-м запуском після гри Надаль - Корда. Орієнтовний початок о 15:30 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Гарсія онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Нагадаємо, Світоліна має негативний баланс у протистоянні з Гарсією. Українка виграла всього 1 гру при 3-х поразках. Причому француженка виграла всі три останні поєдинки. Цікаво, що останній поєдинок тенісистки зіграли в 2018 році саме на грунтових кортах Штутгарта.

У 3 колі Світоліна в 2-х сетах перемогла росіянку Алєксандрову (6:4, 7:5), а Гарсія в трьох сетах вирвала перемогу в Мертенс (1:6, 6:4, 7:5).