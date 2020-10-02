Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Ворскла розпочнуть програму 5 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 3 жовтня на Дніпро Арені. Початок о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Дніпро-1 - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Полтавці після 4 зіграних матчів посідають 2 сходинку в чемпіонаті, набравши 10 очок. Підопічні Максимова лише за додатковими показниками поступаються Динамо. У Дніпро-1 усього 1 очко та 13 місце. В останньому турі Ворскла вдома зіграла внічию з Маріуполем (0:0), а дніпряни програли Олександрії (4:1).

Нагадаємо, наредодні головний тренер біло-зелених Юрій Максимов продовжив контракт із клубом.