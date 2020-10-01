Максимов продовжив контракт з Ворсклою

Новий контракт розраховано до кінця травня 2022 року

Джерело - ФК Ворскла.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прийняв пропозицію керівництва клубу продовжити співпрацю з полтавцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вірогідно, такому рішенню обох сторін посприяли успішні виступи Ворсклян наприкінці минулого сезону, коли команда зуміла пробитися до фіналу Кубка України, де дала справжній бій київському Динамо, а також старт нинішнього сезону в УПЛ. Нагадаємо, після чотирьох проведених турів у чемпіонаті Ворскла поділяє перше-друге місця з динамівцями Києва. В обох команд по десять набраних очок.

Новий контракт Юрія Вільйовича розраховано до кінця травня 2022 року.

Цієї суботи команду Максимова чекає виїзна зустріч із Дніпром-1, на тренерський місток якого віднедавна ступив хорватський фахівець Ігор Йовичевич.

Раніше, Ворскла завдяки дублю Кулача перемогла Львів в 1/16 фіналу Кубка України.