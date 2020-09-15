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Гол Яремчука допоміг Генту здолати Рапід у кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:23 447 0
Українець на 61-ій хвилині матчу реалізував пенальті
Гол Яремчука допоміг Генту здолати Рапід у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо, #Гент

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійський Гент приймав віденський Рапід.

У першому таймі матчу Дорш вивів вперед Гент. А після перерви у ворота Рапіда було призначено пенальті, яке реалізував Яремчук. Рапід один гол відіграв.

Відзначимо, що Яремчук вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 89-ій хвилині. Пластун і Безус гру починали на лаві запасних. Безус на полі з’явився на 61-ій хвилині матчу, замінивши Чакветадзе. Пластун всю гру був у запасі.

То ж суперником київського Динамо, яке раніше переграло АЗ, у фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів буде Гент.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Півфінал
15 вересня

Гент (Бельгія) - Рапід (Австрія) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Дорш, 2:0 - 57 Яремчук (пен), 2:1 - 90+3 Демір

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