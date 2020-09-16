Джерело - Чемпіон.

Суперником київського Динамо в плей-оф раунді Ліги чемпіонів 2020/21 став бельгійський Гент.

Рівно 10 років тому, кияни під керівництвом Валерія Газаєва, двічі впевнено перемогло бельгійців у 3 кваліфайраунді. Перша гра в Києві завершилася з рахунком 3:0. Голи на рахунку Ярмоленка, Шевченка та Зозулі.

У матчі-відповіді Динамо здобуло перемогу - 3:1. Відзначились Гармаш, Мілевський і Гусєв.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Гентом 22 вересня - в гостях і 29 - вдома.

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