Севілья - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Севілья зіграє з Інтером у фінальному поєдинку Ліги Європи сезону 2019/20.

Матч відбудеться в п'ятницю, 21 серпня, на Кельн Арені. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Севілья - Інтер наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до гри.

Нагадаємо, Інтер у півфіналі розбив донецький Шахтар (5:0), а Севілья виграла в Манчестер Юнайтед (2:1).

Зазначимо, для Севільї це 6-й фінал в історії, причому всі попередні вирішальні матчі севільці виграли. Інтер же вп'яте зіграє у фіналі Ліги Європи (Кубку УЄФА).