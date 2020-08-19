 Лион - Бавария смотреть онлайн матч 19.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 09:37 2865 0
Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Німецька Баварія та французький Ліон зіграють у другому півфіналі Ліги чемпіонів 2019/20.

Матч відбудеться 19 серпня о 22:00 за київським часом на Ештадіу да Луж у Португалії. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ліон - Баварія в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Наш сайт також проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Баварія у чвертьфінальному матчі розтрощила Барселону, з непристойним рахунком - 8:2, а Ліон сенсаційно вибив з розіграшу фаворита турніру - Манчестер Сіті.

Нагадаємо, у першому півфіналі РБ Лейпциг посперечається за вихід у фінал із ПСЖ.

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