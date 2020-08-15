 Интер - Шахтер смотреть онлайн 17.08.2020 - футбол 1 Лига Европы | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 10:36 1199 0
Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи зіграє з міланським Інтером.

Півфінальний матч відбудеться в понеділок, 17 серпня, Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інтер - Шахтар у прямій трансляції дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі гірники розгромили швейцарський Базель і втретє в своїй історії зіграють у півфіналі ЛЄ. Інтер, у свою чергу,  вибив з розіграшу німецький Баєр.

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