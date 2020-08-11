 Шахтер - Базель смотреть онлайн 11.08.2020 футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Базель: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
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Шахтар - Базель: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 01:46 3400 0
Шахтар - Базель: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє зі швейцарським Базелем в чвертьфіналі Ліги Європи 2019/20.

Матч відбудеться у вівторок, 11 серпня, на Фелтін Арені в Гезьзенкірхені. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Базель наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку. Наш сайт проведе для вас і текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, гірники в 1/8 фіналу вибили з розіграшу Вольфсбург, а Базель виявився сильнішим за Айнтрахт. Важливо, що починаючи з 1/4 фіналу, команди визначатимуть сильнішого в одній грі на нейтральному полі. З іншими парами 1/4 можна ознайомитись ТУТ.

Напередодні також визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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