 Шахтар - Базель: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Базель: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
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Шахтар - Базель: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:55 1109 0
Шахтар - Базель: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
#Шахтар, #Базель, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

11 серпня 2020 року. 22:00.

Німеччина, Гельзенкірхен. Арена АуфШальке

Ліга Європи 1/4 фіналу.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Базель (Швейцарія)

Трансляція: Шахтар - Базель: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. LIVE

Рефері: Майкл Олівер (Англія) Асистенти рефері: Стюарт Берт, Саймон Бенетт (обидва - Англія) 

Травмовані: Омлін, Рамірес, Зуффо (всі - Базель)

Дискваліфіковані: Хочолава - Кюмарт

Впевнено пройшовши німецький Вольфсбург в 1/8 фіналу (3:0 вдома після виїзної перемоги 2:1), Шахтар зустрінеться в чвертьфіналі з одним з найбільш зручних опонентів з усіх можливих на цій стадії - швейцарським Базелем. І навіть той факт, що опонент "Гірників" також розгромив свого візаві з Бундесліги на попередньому етапі (сумарна перемога 4:0 над Айнтрахтом), не сильно переконує в написаному вище.

По-перше, тому що левову частку роботи в протистоянні з Айнтрахтом Базель зробив ще до карантину - на початку весни, перемігши на виїзді з рахунком 3:0. У "відповідь" команда з Франкфурта вже не особливо розраховувала на успіх, звідси і відсутність тиску на гравців Базеля, які спокійно повели майже всю гру в четвер. З Шахтарем такого комфорту швейцарцям чекати не варто, та й формат одного матчу змусить "Гірників" зіграти гранично зібрано і дисципліновано.

По-друге, відзначаємо слабкі результати підопічних Марселя Коллера. Так, в чемпіонаті шанси на титул були втрачені набагато раніше липня-серпня, але при цьому займати третю сходинку в таблиці було також не обов'язково, граючи в трьох заключних турах внічию з не найскладнішими опонентами на кшталт Туна і Лугано.

Здається, що Шахтар цілком здатний скористатися не найкращою формою свого суперника по чвертьфіналу і на стадіоні в Гельзенкірхені оформити путівку в квартет найкращих команд Ліги Європи. При чому впевнені, що для виконання завдання підопічним Луїша Каштру вистачить і основного часу.

Пряма мова:

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру:

"Базель дуже сильний суперник. Лише той, хто не приділив цій темі уваги, не побачить цього. Знаєте, в житті є така цікава річ, як статус. У деяких випадках цей статус виявляється фатальним, змушує зазнати невдачі, а в деяких – домогтися успіху. Я бачу Базель дуже агресивною командою з сильним півзахистом. Нас чекає складний матч".

Головний тренер Базеля Марсель Коллер:

"Я бачив, як вони грали проти Вольфсбурга. Це відмінна команда з технічними швидкими гравцями, які добре діють індивідуально в атаці. Це, дійсно, серйозний суперник. Якщо ми будемо діяти злагоджено, якщо повіримо в себе, то отримаємо шанс. В одній грі можна домогтися багато чого. У будь-якому випадку, з нетерпінням чекаємо матчу в Гельзенкірхені і можливості піднести сюрприз".

Прогноз: перемога Шахтаря в основний час.

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