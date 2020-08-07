Визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Напередодні стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи 2019/20.
Чемпіон України - Шахтар зіграє з Базелем. Англійський Вулвергемптон зустрінеться з Севільєю, Інтер з німецьким Баєром, а Манчестер Юнайтед проекзаменує Копенгаген.
Усі чвертьфінальні матчі відбудуться з одніє гри, на нейтральних полях у Німеччині без глядачів.
Ліга Європи 2019/20
1/4 фіналу
10 серпня
22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген
22:00. Інтер - Баєр
11 серпня
22:00. Шахтар - Базель
22:00. Вулвергемптон - Севілья
Нагадаємо, Шахтар у 1/8 фіналу за сумою двох матчів переміг Вольфсбург, а Базель без проблем пройшов Айнтрахт.