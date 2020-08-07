Визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Напередодні стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи 2019/20.

Чемпіон України - Шахтар зіграє з Базелем. Англійський Вулвергемптон зустрінеться з Севільєю, Інтер з німецьким Баєром, а Манчестер Юнайтед проекзаменує Копенгаген.

Усі чвертьфінальні матчі відбудуться з одніє гри, на нейтральних полях у Німеччині без глядачів.

Ліга Європи 2019/20

1/4 фіналу

10 серпня

22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген

22:00. Інтер - Баєр

11 серпня

22:00. Шахтар - Базель

22:00. Вулвергемптон - Севілья

Нагадаємо, Шахтар у 1/8 фіналу за сумою двох матчів переміг Вольфсбург, а Базель без проблем пройшов Айнтрахт.