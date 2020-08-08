Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Базель: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Шахтар (Донецьк, Україна) - Базель (Базель, Швейцарія)
Ліга Європи 2019/20
1/4 фіналу
11 серпня, 22:00
Донецький Шахтар у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи зустрінеться зі швейцарським Базелем.
Матч відбудеться 11 серпня о 22:00. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку в режимі онлайн. Початок о 21:45.
Нагадаємо, гірники в двораундовому протистоянні вибили з розіграшу німецький Вольфсбург, а Базель, досить несподівано, не відчув опору з боку Айнтрахта. Зазначимо, що через пандемію коронавірусу, починаючи з чвертьфінальної стадії, команди гратимуть по одній грі на нейтральному полі.