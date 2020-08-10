Шахтар - Базель: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє зі швейцарським Базелем в чвертьфіналі Ліги Європи 2019/20.

Матч відбудеться у вівторок, 11 серпня, на Фелтін Арені в Гезьзенкірхені. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Базель наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку. Наш сайт проведе для вас і текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, гірники в 1/8 фіналу вибили з розіграшу Вольфсбург, а Базель виявився сильнішим за Айнтрахт. Важливо, що починаючи з 1/4 фіналу, команди визначатимуть сильнішого в одній грі на нейтральному полі. З іншими парами 1/4 можна ознайомитись ТУТ.

Напередодні також визначились усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.