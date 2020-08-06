Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу 21 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар і Динамо з Бреста зіграють у центральному матчі 21 туру Вищої ліги чемпіонату Білорусі.

Матч відбудеться в п'ятницю, 6 серпня. Початок о 20:00 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Підопічні Юрія Вернидуба одноосібно очолюють турнірну таблицю чемпіонату, набравши 40 очок у 20 матчах. Мілевський & Ko посідають 7 сходинку - у динамівців 29 очок, щоправда, після 18 зіграних матчей.

У 20 турі Шахтар упевнено переміг Слуцьк (0:2), а Динамо мінімально переграло Вітебськ (1:0).