Колос - Зоря: онлайн-трансляція матчу 30 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє в гостях із Колосом у 30 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 11 липня, на Оболонь Арені в Києві. Початок о 17:00. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, Зоря веде боротьтбу за 2 місце в чемпіонаті України. У луганців - 54 очки та 4 сходинка в турнірній таблиці. У Динамо та Зорі по 55 очок. У минулому турі підопічні Скрипника втратили очки в грі з Олександрією (2:2), а Колос нищівно програв Десні (5:1).

Конкуренті Зорі в боротьбі за 2 місце зіграють свої поєдинку в неділю, 12 липня. Десна вдома прийме Шахтар, а Динамо чекає непростий поєдинок з Олександрією в гостях.

Напередодні з'явилася інформація, що в Україні з'явиться новий клуб, який буде представляти Луганськ.