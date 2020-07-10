Джерело - Чемпіон.

За інформацією Чемпіона, незабаром у нашій країні з’явиться ще один футбольний клуб, який буде мати назву Зоря-1972, представляти український Луганськ та базуватися в Києві.

Зараз готуються відповідні документи, які вже наступного тижня будуть поданні на реєстрацію. Клуб має намір податися на атестацію, отримати професійний статус і вже в наступному сезоні дебютувати у другій лізі.

Генеральним директором клуба стане Олексій Семененко, який зараз обіймає посаду віце-президента київського Динамо і є уродженцем Луганська. Фінансувати Зорю буде успішний український бізнесмен, який теж є уродженцем цього краю. Назва клубу, ймовірно, пов’язана з найбільшим успіхом в історії Зорі. Саме в 1972 році українська команда сенсаційно виграла чемпіонат СРСР. Нагадаємо, більш ніж за 50-річну історію - чемпіонат СРСР вигравали лише три українські команди: Динамо Київ (13 разів), Зоря (1 раз) та Дніпро (двічі).

Також за нашою інформацією, одним з кандидатів на посаду головного тренера команди є Олександр Заваров, який також народився на Луганщині. Також планується, що в команді буде декілька гравців, корні яких пов’язані з Луганськом.

Чемпіон зв’язався з Олексієм Семененком, але віцепрезидент Динамо відмовився коментувати цю новину.

Нагадаємо, нещодавно ще один віце-президент Динамо Євген Красніков заснував у Харкові клуб Метал.