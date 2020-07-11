Дніпро-1 - ФК Львів: онлайн-трансляція матчу 30 туру УПЛ. LIVE

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Дніпро-1 прийматиме ФК Львів у 30 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 11 липня, на Дніпро Арені. Початок о 19:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Дніпро-1 - ФК Львів наживо дивіться на нашому сайті.

У дніпрян - 37 очок у 28 матчах і 7 позиція в турнірній таблиці УПЛ. ФК Львів набрав 21 очко в 29 іграх і посідає передостаннє, 11 місце.

Нагадаємо, у 29 турі Дніпро-1 впевнено переміг Олімпік (0:2), а ФК Львів не зміг вдома переграти резервний склад Ворскли (2:2).

Також 11 липня в УПЛ зіграють Колос і Зоря. Матч розпочнеться о 17:00.