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Десна без проблем переграла Колос в 24 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 593 0
Єдиний гол у матчі забив Фаворов
Десна без проблем переграла Колос в 24 турі УПЛ
#Десна, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос приймав чернігівську Десну в рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.

Відкрив рахунок Денис Фаворов, а подвоїв перевагу Єгор Картушов.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
30 травня, 24 тур

Колос - Десна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Фаворов, 0:2 - 84 Картушов

Незабитий пенальті: Гавриш(68)

Стартові склади:

Колос: Антон Яшков, Євген Єфремов, Віталій Гавриш(К), Кирило Петров, Владислав Ємець, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Євгеній Смирний, Олег Ільїн, Арні Вільхамссон, Володимир Лисенко 

Запасні: Євгеній Кучеренко, Вадим Парамонов, Олександр Чорноморець, Денис Костишин, Станіслав Сорокін, Олег Кожушко, Євгеній Морозко, Олександр Бондаренко, Максим Максименко

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев, Андрій Тотовицький, Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк, Максим Імереков, Денис Фаворов(К)

Запасні: Ігор Литовка, Віталій Єрмаков, Єгор Картушов, Дмитро Хльобас, Андрій Гітченко, Юхим Конопля, Сергій Старенький, Пилип Будківський, Орест Кузик

Жовті картки: Гуцуляк(9), Імереков(18), Мілько(63), Будківський(69), Фаворов(70), Петров(73), Ємець(78)

Нагадаємо, УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь.

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