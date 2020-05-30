Десна без проблем переграла Колос в 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колос приймав чернігівську Десну в рамках 24 туру української Прем'єр-ліги.
Відкрив рахунок Денис Фаворов, а подвоїв перевагу Єгор Картушов.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
30 травня, 24 тур
Колос - Десна 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Фаворов, 0:2 - 84 Картушов
Незабитий пенальті: Гавриш(68)
Колос: Антон Яшков, Євген Єфремов, Віталій Гавриш(К), Кирило Петров, Владислав Ємець, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Євгеній Смирний, Олег Ільїн, Арні Вільхамссон, Володимир Лисенко
Запасні: Євгеній Кучеренко, Вадим Парамонов, Олександр Чорноморець, Денис Костишин, Станіслав Сорокін, Олег Кожушко, Євгеній Морозко, Олександр Бондаренко, Максим Максименко
Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев, Андрій Тотовицький, Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк, Максим Імереков, Денис Фаворов(К)
Запасні: Ігор Литовка, Віталій Єрмаков, Єгор Картушов, Дмитро Хльобас, Андрій Гітченко, Юхим Конопля, Сергій Старенький, Пилип Будківський, Орест Кузик
Жовті картки: Гуцуляк(9), Імереков(18), Мілько(63), Будківський(69), Фаворов(70), Петров(73), Ємець(78)
Нагадаємо, УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь.