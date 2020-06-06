 Динамо {Киев} - Александрия смотреть онлайн 7.06.2020 LIVEтрансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Сьогодні 19:44 3877 0
Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо прийматиме Олександрію у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 7 червня, на НСК Олімпійському.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч Динамо - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Команди двічі зустрічалися в чемпіонаті 2019/20. Обидви грі закінчилися на користь киян. підопічні Михайличенко з рахунком 3:1 виграли в гостях і здобули мінімальну перемогу - 1:0 вдома. У минулому турі Динамо без шансів поступилося Шахтарю (3:1), а Олесандрія вирвала перемогу в Зорі (1:0). У Динамо після 24 турів 46 очок і 4 сходинка. В олександрійців на 3 пункти менше та 5 місце в чемпіонаті.

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