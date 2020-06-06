 Олимпик {Донецк} - Мариуполь смотреть онлайн 7.06.2020 LIVE трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Сьогодні 22:44 748 0
Олімпік - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олімпік і Маріуполь зіграють у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 7 червня, на стадіоні Динамо ім. Лобановського.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Олімпік - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Звітний поєдинок стане третім для команд у сезоні 2019/20. У 7 турі команди зіграли внічию - 1:1, а в 13-му Маріуполь виявився сильнішим в гостьовій грі - 1:2. Гру 24 туру азовців проти Карпат було перенесено на невизначений термін через виявлений коронавірус у гравців та тренерів львівського клубу. Олімпік же в минулому турі без шансів програв Дніпро-1 (3:1).

Маріуполь після 23 матчів посідає 8 сходинку в Групі вибування, маючи 25 очок. Олімпік після 24 зіграних матчів на 11 місці з 19 пунктами.

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