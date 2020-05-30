 Бавария - Фортуна смотреть онлайн матч 30.05.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія - Фортуна: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE

Сьогодні 20:17 1124 0
Баварія - Фортуна: онлайн-трансляція матчу 29 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Баварія прийматиме Фортуну в 29 турі німецької Бундесліги.

Матч відбудеться у суботу, 30 травня, на Альянц Арені.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч Баварія Мюнхен - Фортуна Дюссельдорф наживо дивіться на нашому сайті.

У першому колі мюнхенці в гостях розгромили Фортуну - 0:4. У 28 турі Баварія здобула перемога в принциповомій грі проти Боруссії з Дортмунда (0:1), а Фортуна вдома здолала Шальке (2:1).

Після 28 турів Баварія впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату, набравши 64 очки. Фортуна наразі на 16 сходинці з 27 очками в доробку.

Нагадаємо, у 24 турі української Прем'єр-ліги відбудеться українське Класико Шахтар - Динамо.

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