Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і київське Динамо зійдуться в українському Класико в рамках 24 туру чемпіонської групи української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 31 травня, на стадіоні НСК Олімпійський (без глядачів).

Початок о 17:00.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Шахтар - Динамо наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У чемпіонаті України 2019/20 команди зустрічалися двічі. Обидва матчі завершилися мінімальною перемогою гірників (1:2, 1:0). У 23 турі, який відбувся 15 березня (потім чемпіонат було призупинено через пандемію), Шахтар програв Зорі (1:0), а Динамо зіграло внічию з Десною (1:1).

Шахтар упевнено очолює турнірну таблицю, маючи 59 очок. Динамо наразі лише на 3-й сходинці з 46 заліковими балами.