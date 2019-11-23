Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 листопада, відбулися матчі 12 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 листопада, 12 тур
Айнтрахт - Вольфсбург 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Вєгхорст, 0:2 - 65 Віктор
Баєр - Фрайбург 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Холер, 1:1 - 36 Діабі
Вердер - Шальке 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Харіт, 0:2 - 53 Раман
Уніон Берлін - Боруссія М 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Уджа, 2:0 - 90+2 Андерсон
Фортуна - Баварія 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 11 Павар, 0:2 - 27 Толіссо, 0:3 - 34 Гнабрі, 0:4 - 70 Коутіньо
Нагадаємо, Боруссія врятувалася у матчі із аутсайдером Бундесліги.