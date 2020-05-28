 Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз 31.05.2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз

Сьогодні 14:48 93 0
Анонс і прогноз матчу ценртального матчу 24 туру УПЛ
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, Прем'р-ліга. 24-й тур
31 травня, 2020. 17:00. НСК Олімпійський
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1
Шахтар Донецьк - Динамо Київ

Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

У рамках 24 туру чемпіонату України з футболу донецький Шахтар у Києві, на НСК Олімпійському прийматиме київське Динамо. Вперше в історії гірники прийматимуть Динамо в чемпіонаті на домашній арені киян. 

Перед звітним поєдинком Шахтар впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. У підопічних Каштру 59 очок. Динамівці ділять 2-3 сходинку із Зорею, маючи 46 пунктів. Після виходу з карантину команди встигли провести по 2 контрольні гри. Гірники перемогли Рух (4:1) і Оболонь Бровар (4:0). Підопічні Михайличенка зіграли внічию з тим же Рухом (0:0) і виграли в Олімпіка (2:0).

Востаннє офіційні матчі команди зіграли 15 березня в 23 турі УПЛ. Шахтар несподівано поступився Зорі (1:0), а Динамо задовільнилося нічиєю в домашній грі з Десною (1:1).

У поточному чемпіонаті команди двічі зустрічалися між собою. Обидва матчі завершилися мінімальними перемогами гірників. У 4 турі Шахтар на Олімпійському, завдяки голам Марлоса та Мораеса, виграв - 1:2. У матчі 14 туру в Харкові гол Кривцова приніс перемогу підопічним Каштру (1:0).

Також у сезоні 2019/20 Динамо та Шахтар зіграли напрочуд видовищний матч у 1/8 фіналу Кубку України. Денис Попов забив вирішальний гол у додатковий час (2:1) та вивів Динамо до чвертьфіналу національного Кубку.

Орієнтовні склади

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Марлос, Тете, Тайсон, Коваленко, Мораес

Динамо: Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Русин

Під питанням участь у матчі лідера Динамо Віктора Циганкова, а також Миколи Шапаренка.

Пряма мова

Луїш Каштру (головний тренер Шахтаря): "Передбачили, що чемпіонат може розпочатися вже найближчого вікенду, і готували команду. Шахтар готовий! Важливо, що за новими правилами дозволено п’ять замін, завдяки чому можна вносити корективи. Поєдинки з Динамо завжди є важливими. На жаль, з відомих причин не буде вболівальників на трибунах. Звісно ж, хотілося б заповнений стадіон. Намагатимемося зробити все, аби виграти. Шахтар лишатиметься вірним собі. Динамо – гарна команда, але ми налаштовані тільки на перемогу й змагатимемося за неї.

Олексій Михайличенко (головний тренер Динамо): Переходити від тренувань до офіційних ігор завжди важко, навіть у звичайній передсезонної підготовки, а в даній ситуації тим більше. Але ми будемо намагатися якомога швидше вийти з цієї ситуації. Що ж, така реальність - відновлюємо сезон грою проти Шахтаря. Готуємося до неї. Побачимо все в неділю.

Факти

  • Динамо не може виграти в Шахтаря в чемпіонатах України вже 5 матчів поспіль (2 нічиї). Востаннє кияни вигравали у гірників в чемпіонаті 3 серпня 2018 року.
  • Шахтар не програє динамівцям вдома 4 (3 в чемпіонаті) гри поспіль. Востаннє кияни здобували виізну перемогу 14 квітня 2018 року.

Прогноз: 2:0

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