Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос зіграє вдома з Десною в матчі 24 туру чемпіонської групи української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 30 травня, на стаідоні Оболонь у Києві (без глядачів).

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Колос Ковалівка - Десна Чернігів наживо дивіться на нашому сайті.

Команди вже двічі зустрічалися в поточному чемпіонаті УПЛ. Перша гра, яка відбулася в 4 турі в Чернігові, переможця не виявила (0:0). У 15 турі Колос впевнено переміг удома - 2:0. У 23 турі, який відбувся до пандемії, Десна відібрала в Києві очки в Динамо (1:1), а Колос програв Олександрії у виїзній грі (4:2).

У турнірній таблиці після 23 турів Десна посідає 4 сходинку, маючи 43 очки. Колос на 6 місці з 26 балами.

Нагадаємо, напередодні МОЗ України дозволив відновити чемпіонат УПЛ після паузи, пов'язаної з карантином.