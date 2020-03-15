Динамо втратило перемогу над Десною у 23 турі УПЛ

Помилка Караваєва призвела до пропущеного голу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо приймало чернігівську Десну.

Наприкінці першого тайму матчу Шепелєв поцілив у перекладину воріт чернігівської команди. А на 70-ій хвилині матчу передачу Шепелєва замкнув Русин - 1:0. А через 5 хвилин гості забили гол у ворота Бущана, але арбітр засумнівався взяттям воріт і був перегляд VARу. У підсумку положення поза грою зафіксували у гравця Десни і гол не було зараховано.

На 80-ій хвилині Караваєв помилився, коли віддав передачу голкіперу і Філіппов реалізував вихід один на один з Бущаном - 1:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

23 тур, 15 березня

Динамо - Десна 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Русин, 1:1 - 80 Філіппов

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков (Олександр Караваєв 46), Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Артем Шабанов, Назарій Русин, Томаш Кендзьора

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе (Олексій Гуцуляк 67), Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев (Єгор Картушов 87), Андрій Гітченко, Юхим Конопля, Сергій Старенький, Максим Імереков

Попередження: Назарій Русин 23 - Сергій Старенький 47

Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Кубка України.

Раніше, УПЛ оголосила дати й час початку матчів 24 туру.