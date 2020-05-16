Шахтар - Славія: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Солігорський Шахтар українського спеціаліста Юрія Вернидуба в 9 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі приймає Славію з Мозиря.

Матч відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні Будаунік.

Початок о 17:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Шахтар Солігорськ - Славія Мозирь онлайн на нашому сайті.

Після 8 зіграних матчів підопічні Вернидуба мають 12 очок і посідають 7 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. У Славії на очко менше та 9 місце. У 8 турі Шахтар зіграв унічию з Вітебском (0:0), а Славія з таким же рахунком розписала мирову з Торедо-БелАЗ.