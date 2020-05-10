Шахтар Вернидуба не зміг переграти Вітебськ у 8 турі чемпіонату Білорусі

Футболісти обох команд не порадували змістовною грою вболівальників

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 травня, у восьмому турі чемпіонату Білорусі Вітебськ протистояв солігорському Шахтарю.

Футбол у виконанні гравців обох команд не порадував вболівальників. Було мало моментів і гра завершилася без забитих голів.

У складі Вітебська увесь матч провів українець Максим Каленчук. Інший українець Олег Карамушка гру провів на лаві запасних господарів.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

8 тур, 10 травня

Вітебськ - Шахтар 0:0

Раніше, лідер чемпіонату Білорусі зазнав домашньої поразки.

Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.