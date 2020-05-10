Шахтар Вернидуба не зміг переграти Вітебськ у 8 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 травня, у восьмому турі чемпіонату Білорусі Вітебськ протистояв солігорському Шахтарю.
Футбол у виконанні гравців обох команд не порадував вболівальників. Було мало моментів і гра завершилася без забитих голів.
У складі Вітебська увесь матч провів українець Максим Каленчук. Інший українець Олег Карамушка гру провів на лаві запасних господарів.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
8 тур, 10 травня
Вітебськ - Шахтар 0:0
Раніше, лідер чемпіонату Білорусі зазнав домашньої поразки.
Нагадаємо, колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі.