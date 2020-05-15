Уніон Берлін - Баварія: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія у матчі 26 туру німецької Бундесліги на виїзді зіграє проти Уніон Берлін.

Матч відбудеться у неділю, 17 травня, на стідіоні Ан дер Альтен Фьорстерай (без глядачів).

Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч Уніон Берлін - Баварія Мюнхен наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Баварія після 25 турів лідирує в чемпіонаті, маючи 55 очок у своєму активі. Уніон у турнірній таблиці розташувався на 11 сходинці з 30 очками. У 1 колі Баварія здобула мінімальну перемогу - 2:1.