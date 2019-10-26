Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 жовтня, відбулися матчі 9 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
26 жовтня, 9 тур
Баварія - Уніон Берлін 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Павар, 2:0 - 53 Левандовський, 2:1 - 86 Польтер(П)
Герта - Гоффенгайм 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 33 Локадія, 0:2 - 38 Крамарич, 2:1 - 55 Лукебакіо, 2:2 - 69 Калу, 2:3 - 79 Хубнер
Падеборн - Фортуна 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Сабірі, 2:0 - 64 Шонлау
Фрайбург - РБ Лейпциг 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Хефлер, 2:0 - 90 Петерсен, 2:1 - 90+2 Клостерман
Шальке - Боруссія Д 0:0