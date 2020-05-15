Бундесліга повертається. Календар відновлення та турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
16 травня, після перерви, стартує Бундесліга. Після 25 зіграних турів у турнірній таблиці лідирує мюнхенська Баварія, другою йде дортмундська Боруссія, а трійку лідерів замикає Лейпциг.
Важливо: Уряд Великої Британії дозволив відновити АПЛ
Дати проведення 26-34 турів.
26 тур: 16 травня, п'ятниця - 18 травня, неділя
27 тур: 22 мая, п'ятниця - 24 квітня, неділя
28 тур: 26 травня, понеділок - 27 мая, середа
29 тур: 29 мая, п'ятниця - 1 червня, неділя
30 тур: 5 червня, п'ятниця - 8 червня, неділя
31 тур: 12 червня, п'ятниця - 14 червня, неділя
32 тур: 16 червня, субота - 17 червня, середа
33 тур: всі матчі відбутися 20 червня, в суботу, о 16:30
34 тур: всі матчі відбутися 27 червня, в суботу, о 16:30