UFC-249: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 9 на 10 травня в Джексонвіллі (Флорида, США) відбудеться грандіозний турнір UFC-249.

У рамках бійцівського вечора заплановано 12 поєдинків, проте як стало відомо напередодні, у бразильця Роналду Соузи виявили коронавірус і його бій проти Юрая Голла відмінено. Повний розклад боїв ТУТ.

Турнір розпочнеться орієнтовно о 1:30 за київським часом. Пряма трансляція усіх боїв онлайн буде доступна на Чемпіоні.

Також наш сайт проведе текстову трансляцію головного бою вечора Фергюсон - Гейджи.