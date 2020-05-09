UFC 249: Фергюсон проти Гейджи, Сехудо битиметься з Крузом

Розклад боїв UFC 249

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 9 на 10 травня в американському Джексонвіллі (Флорида) відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC 249.

Всього заплановано 12 боїв. Турнір відбудеться без глядачів через пандемію коронавірусу.

UFC 249. Джексонвіль (Флорида, США):

05:00. Основний кард:

Тоні Фергюсон (США) – Джастін Гейджи (США)

Генрі Сехудо (США) – Домінік Круз (США)

Франсіс Нганну (Камерун / Франція) – Жаірзіньо Розенструйк (Суринам)

Джеремі Стівенс (США) – Келвін Каттар(США)

Грег Харді (США) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

Актуально: Фергюсон - Гейджи: онлайн трансляція чемпіонського бою UFC-249. LIVE

03:00. Попередній кард:

Дональд Серроне (США) – Ентоні Петтіс (США)

Алєксєй Олєйнік (Росія) – Фабрісіо Вердум (Бразилія)

Карла Еспарза (США) – Мішель Вотерсон (США)

Юрайя Холл (Ямайка / США) – Роналдо Соуза (Бразилія)

01:30. Ранній попередній кард:

Вісент Луке (Бразилія) – Ніко Прайс (США)

Брюс Мітчелл (США) – Чарльз Роса (США)

Райан Спанн (США) – Сем Алві (США)

Раніше, у бійця UFC 249 виявили коронавірус.