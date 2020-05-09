UFC 249: Фергюсон проти Гейджи, Сехудо битиметься з Крузом

Джерело - Чемпіон.
В ніч з 9 на 10 травня в американському Джексонвіллі (Флорида) відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC 249.
Всього заплановано 12 боїв. Турнір відбудеться без глядачів через пандемію коронавірусу.
UFC 249. Джексонвіль (Флорида, США):
05:00. Основний кард:
Тоні Фергюсон (США) – Джастін Гейджи (США)
Генрі Сехудо (США) – Домінік Круз (США)
Франсіс Нганну (Камерун / Франція) – Жаірзіньо Розенструйк (Суринам)
Джеремі Стівенс (США) – Келвін Каттар(США)
Грег Харді (США) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде)
Актуально: Фергюсон - Гейджи: онлайн трансляція чемпіонського бою UFC-249. LIVE
03:00. Попередній кард:
Дональд Серроне (США) – Ентоні Петтіс (США)
Алєксєй Олєйнік (Росія) – Фабрісіо Вердум (Бразилія)
Карла Еспарза (США) – Мішель Вотерсон (США)
Юрайя Холл (Ямайка / США) – Роналдо Соуза (Бразилія)
01:30. Ранній попередній кард:
Вісент Луке (Бразилія) – Ніко Прайс (США)
Брюс Мітчелл (США) – Чарльз Роса (США)
Райан Спанн (США) – Сем Алві (США)
Раніше, у бійця UFC 249 виявили коронавірус.