UFC 249 відбудеться попри коронавірус у Соузи

У жодного бійця UFC 249, крім Роналду Соузи, не виявили коронавірус.

Про це йдеться у заяві промоушену.

"Бій між Соузою і Голлом на турнірі UFC 249 скасований. Позитивний тест на коронавірус здали Соуза і ще два члена його команди.

Медична служба UFC оглянула Соузу та його секундантів. У них немає симптомів COVID-19. Вони вже ізольовані. Медична служба UFC контролюватиме стан їх здоров'я дистанційно і надасть допомогу в будь-якому необхідному лікуванні.