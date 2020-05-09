UFC 249 відбудеться попри коронавірус у Соузи

Джерело - tribuna.com.
У жодного бійця UFC 249, крім Роналду Соузи, не виявили коронавірус.
Про це йдеться у заяві промоушену.
"Бій між Соузою і Голлом на турнірі UFC 249 скасований. Позитивний тест на коронавірус здали Соуза і ще два члена його команди.
Медична служба UFC оглянула Соузу та його секундантів. У них немає симптомів COVID-19. Вони вже ізольовані. Медична служба UFC контролюватиме стан їх здоров'я дистанційно і надасть допомогу в будь-якому необхідному лікуванні.
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З моменту їх прибуття на початку тижня до самого від'їзду Соузи і його представники слідували протоколам безпеки UFC, включаючи практику соціального дистанціювання, носіння засобів індивідуального захисту.
У жодного бійця, крім Соуза, коронавірус не виявлений. Турнір UFC 249 відбудеться", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що заражений коронавірусом Соуза контактував з іншими бійцями UFC 249.