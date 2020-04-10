UFC 249 відкладений через пандемію коронавірусу

Турнір мав відбутися 18 квітня

Великий турнір з ММА UFC 249, який повинен був відбутися в Нью-Йорку 18-го квітня, відкладений на невизначений термін.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"UFC 249 відкладений. У той час як організація була повністю готова провести UFC 249, ESPN (американський кабельний спортивний телевізійний канал — прим. ред.) зажадав відкласти бої до подальшого повідомлення через пандемію COVID-19. UFC сподівається якомога швидше відновити повний графік змагань", - йдеться в заяві організації.

Раніше від участі у турнірі відмовилася колишня чемпіонка UFC у найменшій вазі Роуз Намаюнас.