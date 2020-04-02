Фергюсон вказав причину скасування бою з Нурмагомедовим

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов використав можливість скасувати бій із Тоні Фергюсоном через проблеми у скиданні ваги.

Про це розповів американський боєць.

"Я розумію рішення Хабіба повернутися додому. Вся його сім'я перебуває в Дагестані. Це по-суті правильно, але у нього була можливість. Але відбулося те, що і на UFC 209 (Хабіб знявся за кілька днів до бою). Його вагозгонка пішла дуже погано. Він навіть сам заявляв, що йому важко зганяти вагу.

Я вважаю, що ця тема повторилася. Він просто втік. Він прекрасно розумів, що потрібно робити, щоб врятувати цей кард. Він не використовував жоден шанс. Всі хто займаються боями - йдуть на ризик. І він злиняв. Це важко пояснити, але він скористався моментом", - сказав Фергюсон.