 Фергюсон вказав причину скасування бою з Нурмагомедовим | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Співробітник прес-служби Чорноморця трагічно загинув рятуючи тварин
Сьогодні 13:58 423 3
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Сьогодні 15:47 65
Несмачний: У Лобановського була ефективність, а в Газаєва - бузглузда біготня
Сьогодні 13:12 228
Коронавірусом захворів російський тренер, який контактував з Усиком
Сьогодні 12:30 1713
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 12:19 565
Суркіс зірвав трансфер Несмачного у Блекберн
Сьогодні 12:17 1742
Лєднєв і Тимчик повинні повернутися в Динамо після 30 червня – Шаблій
Сьогодні 11:31 1440
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів
Сьогодні 10:33 2098
УЄФА може скасувати Суперкубок Європи
Сьогодні 08:12 1705
Експерт телеканалів Футбол висуне свою кандидатуру на посаду президента УПЛ
Вчора 23:53 970
Блоги
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Valeriy Ruchka
31.03.2020 19:02 530
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців
Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців Valeriy Ruchka
31.03.2020 18:14 562
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання
Мілевський проти Селезньова. Ексгравці збірної України влаштували змагання Valeriy Ruchka
31.03.2020 10:08 1319
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком
6 років тому Канкава врятував життя Гусєву після жорсткого зіткнення з Бойком Valeriy Ruchka
30.03.2020 20:37 1386
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру
Український слід у Чемпіонаті Білорусі. За кого вболівати та міні-огляд другого туру Valeriy Ruchka
30.03.2020 18:53 556
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Шевченко потрапив у команду мрії Анчелотті 35
15:47 Блог Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні 65
15:40 Футбол Чемпіонат Бельгії зупинили та визначили чемпіона 427
15:28 Футбол Фергюсон вказав причину скасування бою з Нурмагомедовим 217
15:27 RunNews Бігати на вулиці - можна! ВООЗ та МОЗ не проти 213
15:13 Футбол Ящишин закликав посилити ліміт легіонерів в УПЛ 391
14:57 Футбол Канали Футбол 1/2/3 змінили дизайн 702
14:44 Футбол Баварія може підписати Вернера замість Сане 389
14:39 Блог Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський 280
14:37 Пряма трансляція Без ключок. Карпенко VS Коваленко: онлайн-трансляція. LIVE 114
14:27 Футбол Голден Стейт визначилися з першим номером драфту 490
14:14 Футбол Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП 467
13:59 Футбол Ювентус хоче підписати Марсело 961
13:58 Футбол Співробітник прес-служби Чорноморця трагічно загинув рятуючи тварин 423 3
13:45 Інше Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор робить усе можливе щоб Ігри відбулися вчасно 588
13:28 Футбол Уболівальники в Білорусі відмовляються відвідувати матчі через коронавірусу 953
13:15 Футбол В АПЛ можуть збільшити кількість замін 855
13:12 Футбол Несмачний: У Лобановського була ефективність, а в Газаєва - бузглузда біготня 228
12:57 Бокс Ексчемпіон світу не вірить в успіх Усика у суперважкій вазі 2773
12:44 Футбол Несмачний: В Алієва на Оболоні коронавірусу немає 1789
12:44 Футбол Помер засновник фанатського руху Дніпра 1021
12:30 Бокс Коронавірусом захворів російський тренер, який контактував з Усиком 1713
12:19 Футбол Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 565
12:17 Футбол Суркіс зірвав трансфер Несмачного у Блекберн 1742
11:59 Футбол Барселона назвала ціну Ракитича 1495

Фергюсон вказав причину скасування бою з Нурмагомедовим

Сьогодні 15:28 217 0
Тоні Фергюсон прокоментував бій проти Хабіба Нурмагомедова
Фергюсон вказав причину скасування бою з Нурмагомедовим
#Нурмагомедов, #Фергюсон

Джерело - sport.ua.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов використав можливість скасувати бій із Тоні Фергюсоном через проблеми у скиданні ваги.

Про це розповів американський боєць.

"Я розумію рішення Хабіба повернутися додому. Вся його сім'я перебуває в Дагестані. Це по-суті правильно, але у нього була можливість. Але відбулося те, що і на UFC 209 (Хабіб знявся за кілька днів до бою). Його вагозгонка пішла дуже погано. Він навіть сам заявляв, що йому важко зганяти вагу.

Я вважаю, що ця тема повторилася. Він просто втік. Він прекрасно розумів, що потрібно робити, щоб врятувати цей кард. Він не використовував жоден шанс. Всі хто займаються боями - йдуть на ризик. І він злиняв. Це важко пояснити, але він скористався моментом", - сказав Фергюсон.

Нагадаємо, бій Хабіб - Фергюсон скасовано.

Раніше, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.

Коментарі ()