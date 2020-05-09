 Динамо Брест - Динамо Минск смотреть онлайн 10.05.2020 чемпионат Беларуси | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Брест - Динамо Мінськ: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Вчора 21:58 247 0
Динамо Брест - Динамо Мінськ: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест у матчі 8 туру чемпіонату Білорусі зіграє проти одноклубників з Мінська.

Матч відбудеться у неділю, 10 травня, на стадіоні РСК Брестський.

Початок о 20:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу Динамо Брест - Динамо Мінськ онлайн можна буде перглянути на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У минулому турі Мілевський і компанія розгромили Більшину (0:3), а мінчани поступилися лідеру Слуцьку (1:2). Після 7 турів футболісти з Бреста посідають 12 сходинку, набравши 10 очок. Динамо Мінськ на 13 місці з 9 очками.

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