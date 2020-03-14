Рішення про евакуацію ухвалив уряд Словаччини

Джерело - Чемпіон.

Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра не візьме участі в гонці переслідування на Кубку світу в Контіолахті, оскільки буде евакуйований літаком разом зі збірною Словаччини в рідну країну.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Рішення про евакуацію ухвалив уряд країни.

Словаччина закрила кордони для іноземців, припинивши пасажирське авіасполучення через коронавірус.

За словами Санітри, по приїзду додому він проведе 14 днів в самоізоляції.

Гонка переслідування у чоловіків відбудеться сьогодні, 14 березня, о 14.45.

Нагадаємо, на Кубку світу у Контіолахті відмінили змішані естафети.