Джерело - Чемпіон.
Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра не візьме участі в гонці переслідування на Кубку світу в Контіолахті, оскільки буде евакуйований літаком разом зі збірною Словаччини в рідну країну.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Рішення про евакуацію ухвалив уряд країни.
Словаччина закрила кордони для іноземців, припинивши пасажирське авіасполучення через коронавірус.
За словами Санітри, по приїзду додому він проведе 14 днів в самоізоляції.
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🇸🇰🇺🇦 Юрай Санітра вперше у своїй тренерській кар‘єрі не буде пристуній на гонці підопічних. Як повідомив старший тренер чоловічої збірної України, завтра, 14 березня, він покине 🇫🇮Контіолахті разом зі збірною 🇸🇰Словаччини – їх евакуюють літаком до Братислави. Таке рішення прийняло керівництво країни. За словами наставника, він проведе 14 днів вдома на карантині. Сподіваємось, цей факт негативно не вплине на результати українських спортсменів. UA:БІАТЛОН
Гонка переслідування у чоловіків відбудеться сьогодні, 14 березня, о 14.45.
Нагадаємо, на Кубку світу у Контіолахті відмінили змішані естафети.