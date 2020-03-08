Дніпро-1 у більшості розгромив Маріуполь у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги СК Дніпро-1 зустрічався з ФК Маріуполь.
У першому таймі матчу у складі маріупольської команди було вилучено Чоботенка і Яворського. То ж дещо більше 50 хвилин дніпряни грали у більшості, маючи перевагу у два гравці. У другому таймі Чичиков відкрив рахунок. На 75-ій хвилині матчу у маріупольців було третє вилучення - друге попередження отримав Ігнатенко. Булеца через шість хвилин подвоїв рахунок. На 88-ій хвилині господарі довели рахунок до розгромного.
Дніпро-1 - Маріуполь 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 68 Чичиков, 2:0 - 81 Булеца, 3:0 - 88 Чичиков
Дніпро-1: Кліщук – Адамюк, Сваток, Логінов, Польовий – Вакулко (Сніжко 64), Батагов (Чичиков 46), Кравченко, Булеца – Супряга (Коркішко 70), Хобленко
Маріуполь: Гальчук - Кірюханцев, Дава, Чоботенко, Яворський, Горбунов (Полегенько 67) – Ігнатенко, Федорчук, Мішньов, Топалов (Фомін 60) – Кулаков (Тищенко 46)
Попередження: Ігнатенко 22, Яворський 36, Мішньов 77
Вилучення: Чоботенко 22 (після VAR), Яворський 39 (друга жовта), Ігнатенко 76 (друга жовта)
Нагадаємо, Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.