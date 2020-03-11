Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі Кубку України на українського вболівальника чекає першолігове протистояння Минай - Інгулець.

Матч відбудеться у середу, 11 березня, на стадіоні Минай. Початок о 15:00.

Дивіться онлайн матч 1/4 фіналу Кубку України Минай - Інгулець наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

В 1/8 фіналу Минай впевнено переміг ФК Львів (2:0), а Інгулець пройшов Дніпро-1 (2:1). В 1/32 фіналу Минай переміг Калуш (2:1), а в 1/16 вибив з розіграшу Волинь (1:0). Інгулець відповідно переміг Металіст 1925 (2:0) та Карпати (1:0).

Нагадаємо, Інгулець є чинним фіналістом Кубку України. У фінальному поєдинку розіграшу 2018/19 команда з Петрового зазнала розгромної поразки від Шахтаря (4:0).