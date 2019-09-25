Волинь у дев’ятьох програла Минаю у Кубку України

Маїк приніс перемогу Минаю

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього попереднього етапу Кубка України дебютант Першої ліги Минай вдома приймав луцьку Волинь.

Останні матчі для Волині складаються невдалі. Були серйозні розмови і кожен наступний матч є дуже важливим. Тож і у Кубку України гості боролися за вихід до 1/8 фіналу Кубка України.

У другому таймі матчу гості залишилися у меншості - два гравці отримали червону картки і Волинь матч догравала у дев’ятьох. Як наслідок на 84-ій хвилині матчу господарі забили переможний гол і вийшли до 1/8 фіналу Кубка України.

Кубок України

Третій попередній етап, 25 вересня

Минай - Волинь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 84 Маїк

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, а тренер луцької команди подав у відставку, яку не було прийнято.