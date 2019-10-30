Інгулець переміг СК Дніпро-1 у 1/8 фіналу Кубка України

Дубль Акименко вивів Інгулець до чвертьфіналу КУ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України Інгулець вдома завдав поразки СК Дніпро-1.

У середині першого тайму матчу Акименко відкрив рахунок. До перерви гості зусиллями Куліша зрівняли рахунок. У другому таймі Акименко реалізував пенальті і приніс перемогу господарям.

Кубок України.

1/8 фіналу, 30 жовтня

Інгулець - СК Дніпро-1 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Акименко, 1:1 - 41 Куліш, 2:1 - 66 Акименко (пен)

Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.

Нагадаємо, Минай здолав Львів.