Інгулець переміг СК Дніпро-1 у 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка України Інгулець вдома завдав поразки СК Дніпро-1.
У середині першого тайму матчу Акименко відкрив рахунок. До перерви гості зусиллями Куліша зрівняли рахунок. У другому таймі Акименко реалізував пенальті і приніс перемогу господарям.
Кубок України.
1/8 фіналу, 30 жовтня
Інгулець - СК Дніпро-1 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 24 Акименко, 1:1 - 41 Куліш, 2:1 - 66 Акименко (пен)
Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.
Нагадаємо, Минай здолав Львів.