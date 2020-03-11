Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у матчі 1/4 фіналу Кубку україни зустрінеться з Олександрією.

Матч відбудеться у середу, 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн чвертьфінальний матч Кубку України Динамо - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Динамо в 1/8 фіналу в додатковий час, завдяки голу Дениса Попова, перемогло Шахтар (2:1). Олександрія на минулій стадії у серії пенальті вибила з розіграшу Зорю. Нагадаємо, що обидва клуби пробилися до чемпіонської групи в чемпіонаті УПЛ.