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Олександрія у серії пенальті перемогла Зорю у 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні 20:39 372 0
Переможець визначався у серії пенальті
Олександрія у серії пенальті перемогла Зорю у 1/8 фіналу Кубка України
#Олександрія, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України Олександрія вдома приймала луганську Зорю.

Наставники обох команд внесли зміни у склади команд у порівнянні з попередніми матчами, давши можливість зіграти футболістам, що мають менше ігрової практики. Більші зміни вніс Володимир Шаран і це дещо позначилося на грі. У першому таймі Лєднєв вивів вперед Зорю. А на 78-ій хвилині Стецьков зрівняв рахунок. В овертаймах жодній з команд забити не вдалося і переможець визначався у серії пенальті. Перемогу здобула Олександрія, якої голкіпер Білик парирував два пенальті.

Кубок України. 
1/8 фіналу, 30 жовтня

ФК Олександрія - Зоря 1:1 (пен. 5:4) (0:1. 1:0, 0:0, 0:0)

Голи: 0:1 - 29 Лєднєв, 1:1 - 78 Стецьков

Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.

Нагадаємо, Минай здолав Львів.

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