Олександрія у серії пенальті перемогла Зорю у 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка України Олександрія вдома приймала луганську Зорю.
Наставники обох команд внесли зміни у склади команд у порівнянні з попередніми матчами, давши можливість зіграти футболістам, що мають менше ігрової практики. Більші зміни вніс Володимир Шаран і це дещо позначилося на грі. У першому таймі Лєднєв вивів вперед Зорю. А на 78-ій хвилині Стецьков зрівняв рахунок. В овертаймах жодній з команд забити не вдалося і переможець визначався у серії пенальті. Перемогу здобула Олександрія, якої голкіпер Білик парирував два пенальті.
ФК Олександрія - Зоря 1:1 (пен. 5:4) (0:1. 1:0, 0:0, 0:0)
Голи: 0:1 - 29 Лєднєв, 1:1 - 78 Стецьков
Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.
Нагадаємо, Минай здолав Львів.