Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ.LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 20 турі української Прем'єр-ліги гратиме в гостях з Ворсклою.

матч відбудеться у неділю, 1 березня, на стадіоні Ворскла імені Бутовського.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч чемпіонату України Ворскла Полтава - Шахтар Донецьк наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Гірники, після 19 турів, лідирують у чемпіонаті, маючи 53 очки та випереджаючи Динамо на 14 балів. У полтавців 14 очків і передостаннє 11 місце. У першому колі Шахтар розгромив Ворсклу - 4:0.

У минулому турі Шахтар мінімально переміг Десну (1:0), а Ворскла на останніх хвилинах втратила нічию у грі з Динамо (2:1).