Звитягу киянам приніс Беньямін Вербич

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 лютого, київське Динамо здобуло перемогу над полтавською Ворсклою у рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.

Киян вивів вперед Віталій Буяльський на початку другого тайму, проте полтавці досить швидко зрівняли рахунок.

Звитягу киянам приніс Беньямін Вербич голом на останніх хвилинах поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

22 лютого, 19 тур

Динамо - Ворскла 2:1 (0:0)



Голи: 1:0 - 50 Буяльський, 1:1 - 62 Степанюк, 2:1 - 90+2 Вербич

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (к), Шепелєв, Дуелунд, Буяльський, Вербич, Русин.

Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Шапаренко, Де Пена, Караваєв, Піваріч.

Ворскла: Різник, Кане, Чеснаков (к), Сапай, Пердута, Альюн, Пуцлін, Ребенок, Степанюк Шехіч, Кулач.

Запасні: Ткаченко, Мартиненко, Баєнко, Якубу, Артур, Габелок, Васін.

Жовті картки: Кане(32), Шехіч(53), Кулач(57)

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