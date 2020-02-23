Шахтар вирвав перемогу у Десни у 19 турі УПЛ

Марлос забив переможний гол у компенсовані хвилини зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар зустрічався з чернігівською Десною.

У центральному матчі туру гірники вийшли в експериментальному складі. Тренерський штаб дав відпочинок кільком основним виконавцям перед матчем-відповіддю з Бенфікою у Лізі Європи. У першому таймі господарі більше контролювали м’яч, але без великої кількості небезпечних моментів.

Після перерви Шахтар пропустив гол, але взяття воріт було скасовано за допомогою VAR - Філіпова потрапив у положення поза грою. Каштру у середині тайму кинув у бій трьох своїх лідерів - Марлоса, Тайсона і Ісмаїлі. У компенсовані хвилини зустрічі з передачі Тайсона відзначився Марлос і Шахтар святкував перемогу.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

19 тур, 23 лютого

Шахтар - Десна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Марлос

Шахтар: Анатолій Трубін, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо (Тайсон, 60), Жуніор Мораес, Тете (Марлос, 60), Євген Коноплянка, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано (Ісмаїлі, 70), Валерій Бондар, Додо

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Олександр Філіппов (Пилип Будківський, 89), Єгор Картушов, Андрій Гітченко, Андрій Тотовицький (Дмитро Хльобас, 84), Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк (Сергій Старенький, 77), Денис Фаворов

Попередження: Єгор Картушов 10, Андрій Тотовицький 53

Раніше, Олександрія вдома програла команді з Ковалівки.