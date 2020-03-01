 Реал Мадрид Барселона смотреть онлайн 1.03.2020 чемпионат Испании | Футбол | Champion.com.ua
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Реал - Барселона: онлайн-трансляція матчу 26 туру Ла-Ліги. LIVE

Сьогодні 02:00 608 0
Реал - Барселона: онлайн-трансляція матчу 26 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Реал у центральному матчі 26 туру чемпіонату Іспанії прийматиме Барселону.

Матч відбудеться в неділю, 1 березня, на Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч іспанської Ла-Ліги наживо Реал Мадрид - Барселона дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Вершкові, після поразки в минулому турі від Леванте, поступилися 1 місцем Барселоні. У Реала - 53 очки, у Барселони - 55. Каталонці в 25 турі знищили Ейбар (5:0). У першому колі команди розписали суху нічию - 0:0.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал вдома програв Манчестер Сіті (1:2), а Барселона вирвала нічию у Наполі (1:1).

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