 Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз матча чемпионата Испании | Футбол | Champion.com.ua
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Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз

Сьогодні 17:11 324 0
Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз

Джерело - Чемпіон.

Реал - Барселона

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
26-й тур
1 березня, 22:00

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

У 26 турі в чемпіонаті відбудеться знамените іспанське Ель Класико - Реал - Барселона.

Матч розпочнеться о 22:00, 1 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Барселона лідирує в чемпіонаті, здобувши в 25 матчах 55 очок. У Реала 53 очки та 2 сходинка.

Реал не може виграти три гри поспіль, зазнавши двох поразок. Мадридці програли в 25 турі Ла-Ліги Леванте (1:0) та поступилися Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів (1:2).

У головному матчі чемпіонату вершковим не допоможуть Еден Азар, який через перелом щиколотки вибув до кінця сезону та Марко Асенсіо, який також не зіграє в цьому сезоні. Через дискваліфікацію Ель Класико пропустить півзахисник Реала Родріго.

Барселона свою останню гру зіграла внічию з Наполі у Лізі чемпіонів (1:1). У чемпіонаті Іспанії каталонці здобули 4 перемоги поспіль, вигравши в останньому турі в Ейбара (5:0). У лазареті каталонців знаходяться Луїс Суарес, Усман Дембеле та Хорді Альба.

У першому колі на Камп Ноу команди розписали нульову нічию

Останні 5 матчів Реала:

Ліга чемпіонів. Реал - Манчестер Сіті - 1:2
Ла-Ліга. Леванте - Реал - 1:0
Ла-Ліга. Реал - Сельта - 2:2
Ла-Ліга. Осасуна - Реал - 1:4
Кубок Іспанії. Реал - Реал Сосьєдад - 3:4

Останні 5 матчів Барселони:

Ліга чемпіонів. Наполі - Барселона - 1:1
Ла-Ліга. Барселона - Ейбар - 5:0
Ла-Ліга. Барселона - Хетафе - 2:1
Ла-Ліга. Бетіс - Барселона - 2:3
Кубок Іспанії. Атлетік - Барселона - 1:0

Цікаві факти:

    • Реал не виграє у Барселони в Ла-Лізі вдома впродовж 4 матчів. Востанні вершкові перемагали Барселону на Сантьяго Бернабеу 25 жовтня 2014 року;
    • Барселона не програє Реалу у 7 матчах поспіль. Востаннє мадридці вигравали в Барси у Суперкубку Іспанії, 17 серпня, 2017 року.

Прогноз Чемпіона: 1:3

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