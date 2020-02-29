Реал Мадрид - Барселона: анонс і прогноз

Джерело - Чемпіон.
Реал - Барселона
У 26 турі в чемпіонаті відбудеться знамените іспанське Ель Класико - Реал - Барселона.
Матч розпочнеться о 22:00, 1 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.
Барселона лідирує в чемпіонаті, здобувши в 25 матчах 55 очок. У Реала 53 очки та 2 сходинка.
Реал не може виграти три гри поспіль, зазнавши двох поразок. Мадридці програли в 25 турі Ла-Ліги Леванте (1:0) та поступилися Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів (1:2).
У головному матчі чемпіонату вершковим не допоможуть Еден Азар, який через перелом щиколотки вибув до кінця сезону та Марко Асенсіо, який також не зіграє в цьому сезоні. Через дискваліфікацію Ель Класико пропустить півзахисник Реала Родріго.
Барселона свою останню гру зіграла внічию з Наполі у Лізі чемпіонів (1:1). У чемпіонаті Іспанії каталонці здобули 4 перемоги поспіль, вигравши в останньому турі в Ейбара (5:0). У лазареті каталонців знаходяться Луїс Суарес, Усман Дембеле та Хорді Альба.
У першому колі на Камп Ноу команди розписали нульову нічию.
Останні 5 матчів Реала:
Останні 5 матчів Барселони:
Цікаві факти:
- Реал не виграє у Барселони в Ла-Лізі вдома впродовж 4 матчів. Востанні вершкові перемагали Барселону на Сантьяго Бернабеу 25 жовтня 2014 року;
- Барселона не програє Реалу у 7 матчах поспіль. Востаннє мадридці вигравали в Барси у Суперкубку Іспанії, 17 серпня, 2017 року.
Прогноз Чемпіона: 1:3