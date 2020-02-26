Ліон здолав Ювентус, Реал програв Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 лютого, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліон - Ювентус та Реал - Манчестер Сіті.
Ліон святкував мінімальну перемогу. Єдиний гол забив Тусар. Реал першим відкрив рахунок. МанСіті ж відповів двома забитими голами.
Матчі-відповіді відбудуться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
19 лютого
Ліон - Ювентус 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Тусар
Реал - Манчестер Сіті 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Іско, 1:1 - 78 Жезус, 1:2 - 83 Де Брюйне (пен)
Раніше, Рамос побив рекорд Буффона у Лізі чемпіонів.